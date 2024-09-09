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Hepsiburada'dan Hepsi Bir Arada Fırsatlar

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Hepsiburada'da Büyük Eylül İndirimleri Başladı

Hepsiburada'nın heyecanla beklenen "Büyük Eylül İndirimleri" başladı. 9-15 Eylül arasında kırtasiyeden teknolojiye, tekstilden temizlik ve hijyen ürünlerine, züccaciyeden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlara yönelik her şey birbirinden özel indirimler ve 'Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde' fırsatıyla Hepsiburada'da kullanıcılarını bekliyor.

Hepsiburada'nın heyecanla beklenen "Büyük Eylül İndirimleri" 9-15 Eylül tarihleri arasında Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor. Farklı kategorilerde fırsat paketleri ve özel indirimler sunan Hepsiburada, "Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde" diyerek kullanıcılarına özel ödeme seçenekleri sunuyor.

Okula Dönüşe Özel İndirimler

Hepsiburada, 16 Eylül tarihine kadar devam edecek "Okula Dönüş" kampanyası ile aile ve öğrencilere okul ihtiyaçlarına özel cazip indirimler ve şimdi al 3 ay sonra öde fırsatı sunuyor. Okul öncesi dönemden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik binlerce üründe avantajlı fiyatlar platformda kullanıcıları bekliyor.

Teknoloji Tutkunlarına Özel İndirimler

Okula dönüşle birlikte öğrencilerin de merakla beklediği teknoloji indirimleri de Hepsiburada'da. 9-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada Hepsiburada, dizüstü bilgisayar, kulaklık, oyuncu monitörü, yayıncı mikrofonu gibi ürün seçeneklerinde 3 ay sonra taksitle ödeme imkanı sağlıyor. Spigen ve Anker markalı ürünlerde sepette net %20 indirim fırsatı, Huawei, Lenovo, Xiaomi gibi seçili markaların tabletlerinde 1000 TL'ye varan kupon avantajı sağlanırken akıllı saat ve bileklik aksesuarlarında da sepette %10 indirim uygulanıyor.

Kişisel Bakım ve Kozmetik Kategorilerinde Sepete Özel %50'ye Varan İndirimler

Kişisel bakım ve kozmetik kategorilerinde özel indirim ve kuponlar kullanıcıları bekliyor. Büyük Eylül İndirimleri'nde Hepsiburada, Cosmed marka ürünlerde sepette %50'ye varan indirime ek 600 TL'ye 75 TL kupon, Oral-B ürünlerinde 200 TL ve üzerine sepette %25 indirim, Urban Care saç bakım ve vücut ürünlerinde 100 TL ve üzerine sepette %50 indirim, L'Oréal, Maybelline, NYX ve Garnier marka ürünlerde 900 TL'ye %20 indirim + 500 TL'ye 75 TL kupon tanımlıyor.

Premium Üyelere Ayrıcalıklı Fırsatlar

Hepsiburada, üyelik bazlı sadakat programı olan Hepsiburada Premium'da da Büyük Eylül İndirimleri kapsamında avantajlı fırsatları üyeleriyle buluşturuyor. Kampanya boyunca temizlikten kişisel bakıma onlarca kategoride Hepsiburada Premium Üyelerini yüzde 15 ek indirim fırsatları bekliyor.

Alışverişte Kolaylık ve Hızlı Teslimat

Hepsiburada ile tek tıkla zahmetsiz alışveriş, hızlı teslimat deneyimi yaşamak isteyenler, platform üzerinden ürünleri kolayca inceleyip satın alma işlemini tamamlıyor.

Hepsiburada, HepsiJET ile randevulu teslimat hizmetiyle de müşterilerine istedikleri gün ve saatte kargolarına ulaşma fırsatı sunuyor.

Kampanya sayfası: https://www.hepsiburada.com/dv/eylul-indirimleri

Haberler.com / Senem Zafer - Alışveriş

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