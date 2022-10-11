Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi hatası! Hepsiburada neden açılmıyor?

Hepsiburada çöktü mü? Türkiye'nin büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Hepsiburada'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada'ya ne oldu? merak etti. Peki, Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi hatası! Hepsiburada neden açılmıyor? İşte detaylar...