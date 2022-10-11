Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi hatası! Hepsiburada neden açılmıyor?
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Hepsiburada çöktü mü? Türkiye'nin büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Hepsiburada'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada'ya ne oldu? merak etti. Peki, Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi hatası! Hepsiburada neden açılmıyor? İşte detaylar...
Hepsiburada servis bağlantı hatası! Türkiye'nin büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Hepsiburada'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada'ya ne oldu? merak etti. Peki, Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi hatası! Hepsiburada neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...
HEPSİBURADA ÇÖKTÜ MÜ?
Hepsiburada uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.
HEPSİBURADA SERVİS BAĞLANTISI KESİLDİ HATASI!
Sosyal medya kullanıcıları Hepsiburada uygulamasına girerken yaşadıkları sorunlarını Twitter'da paylaştı. Paylaşılan tweetlerden bazıları şu şekildedir: