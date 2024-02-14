Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada neden açılmıyor? Sorun ne?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada'da bağlantı problemi yaşanıyor. Sitede yaşanan sorun sonrasında vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada neden çöktü? Hepsiburada neden açılmıyor? İşte detaylar.

SİTE ÇÖKTÜ MÜ?

Tüm dünya genelinde sevgililer günü kutlanıyor. Bu kapsamda çiftler birbirine hediyeler gönderiyor. Özel günlerde kullanımları iki katına çıkan e-ticaret platformlarında yoğunluk nedeniyle arızalar yaşanıyor. Bu platformlardan biri olan Hepsiburada'da da benzer bir sorun yaşandı. Sosyal medya üzerinden şikayetlerini bildiren kullanıcılar, siteye erişim sağlayamadıklarını söyledi. Bunun üzerine kullanıcılara yanıt veren Hepsiburada'nın sosyal medya hesabı, problemi "anlık bir sorun" olarak nitelendirdi. Hepsiburada'dan kullanıcılara, "Bir süre bekledikten sonra tekrar denemenizi rica ederiz. Uygulamamızın son sürümünün yüklü olması ve cihazınızın sürümünün güncel olması gerekmektedir" yanıtı verildi.