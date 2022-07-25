Hepatit B nasıl bulaşır? Hepatit B virüsünün dünyada 240 milyon taşıyıcısının olduğunu belirten uzmanlar, "Dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı komplikasyonlardan kaybedilmekte, lütfen her erişkin hayatında en az bir kez Hepatit B ve C ile ilgili tarama testi yaptırsın" diyerek uyardı. Peki, Hepatit B nasıl bulaşır? Hepatit B virüsü nedir nasıl bulaşır? Hepatit B bulaşma yolları haberimizde...

HEPATİT B NASIL BULAŞIR?

En yaygın bulaşma yolları;

Kontrol edilmemiş kan nakli ya da kan ürünlerinin kullanımı

Sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri

Anneden bebeğe doğum sırasında

Kullanılmış enjektör paylaşımı

Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı

Sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takılarının uygulanması

Güvenli olmayan cinsel ilişki ile bulaşabilir.

HEPATİT B BELİRTİLERİ

Hastalık belirti ve bulguları, erişkinlerde bebekler veya çocuklardan daha sık meydana gelir. Yetişkinlerin yaklaşık % 50'sinde hastalık etkeni olan virüsle temas ettikten 45-160 gün (ortalama, 120 gün) sonra belirtiler görülebilir. İyileşme döneminde, sarılık, iştahsızlık ve diğer belirtiler kaybolur ise de halsizlik ve yorgunluk, haftalar ya da aylarca sürebilir.

Halsizlik, yorgunluk

İştahsızlık

Bulantı, kusma

Karın ağrısı

Ateş

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları, artrit

Deri döküntüleri

Koyu renkli idrar

Gözlerde ve ciltte sararma

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarında Bulaştırıcılık Dönemi Ne Kadar Sürer?

Akut veya kronik hepatit enfeksiyonu olmasına bakılmaksızın bütün HBsAg pozitif insanlar bulaştırıcı olarak kabul edilirler. (Hastalığın bulaşmasından sorumlu madde (HBsAg) kan ve vücut sıvılarında belirtilerin başlamasından 2 ay öncesinden belirtilerin çıkışının sonrasına kadar olan dönemde mevcuttur).

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunmak Neden Önemlidir?

Akut Hepatit B Virüs (HBV) enfeksiyonu geçiren yetişkinlerin büyük bir kısmı genellikle tamamen iyileşebilir ve hastalığa karşı bağışıklık oluşur.

Bununla birlikte akut hastalık geçiren insanların % 1-2'sinde fulminant hepatit adı verilen son derece ölümcül olan tablo gelişir. Akut HBV enfeksiyonu sonuçları ciddi olabilmesine rağmen HBV enfeksiyonu ile ilişkili ciddi sonuçların çoğu hastalığın kronikleşmesi ile gelişir. Kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanseri gibihastalıklardan her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir.

Kimler Daha Fazla Risk Altındadır?