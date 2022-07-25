Hepatit B belirtileri belirtileri merak ediliyor. Hepatit B virüsünün dünyada 240 milyon taşıyıcısının olduğunu belirten uzmanlar, "Dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı komplikasyonlardan kaybedilmekte, lütfen her erişkin hayatında en az bir kez Hepatit B ve C ile ilgili tarama testi yaptırsın" diyerek uyardı. Peki, Hepatit B belirtileri! Hepatit B nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

HEPATİT B BELİRTİLERİ

Hastalık belirti ve bulguları, erişkinlerde bebekler veya çocuklardan daha sık meydana gelir. Yetişkinlerin yaklaşık % 50'sinde hastalık etkeni olan virüsle temas ettikten 45-160 gün (ortalama, 120 gün) sonra belirtiler görülebilir. İyileşme döneminde, sarılık, iştahsızlık ve diğer belirtiler kaybolur ise de halsizlik ve yorgunluk, haftalar ya da aylarca sürebilir.

Halsizlik, yorgunluk

İştahsızlık

Bulantı, kusma

Karın ağrısı

Ateş

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları, artrit

Deri döküntüleri

Koyu renkli idrar

Gözlerde ve ciltte sararma

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarında Bulaştırıcılık Dönemi Ne Kadar Sürer?

Akut veya kronik hepatit enfeksiyonu olmasına bakılmaksızın bütün HBsAg pozitif insanlar bulaştırıcı olarak kabul edilirler. (Hastalığın bulaşmasından sorumlu madde (HBsAg) kan ve vücut sıvılarında belirtilerin başlamasından 2 ay öncesinden belirtilerin çıkışının sonrasına kadar olan dönemde mevcuttur).

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunmak Neden Önemlidir?

Akut Hepatit B Virüs (HBV) enfeksiyonu geçiren yetişkinlerin büyük bir kısmı genellikle tamamen iyileşebilir ve hastalığa karşı bağışıklık oluşur.

Bununla birlikte akut hastalık geçiren insanların % 1-2'sinde fulminant hepatit adı verilen son derece ölümcül olan tablo gelişir. Akut HBV enfeksiyonu sonuçları ciddi olabilmesine rağmen HBV enfeksiyonu ile ilişkili ciddi sonuçların çoğu hastalığın kronikleşmesi ile gelişir. Kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanseri gibihastalıklardan her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir.

Kimler Daha Fazla Risk Altındadır?

