Hepatit B belirtileri! Hepatit B nasıl anlaşılır?
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Hepatit B virüsünün dünyada 240 milyon taşıyıcısının olduğunu belirten uzmanlar, "Dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı komplikasyonlardan kaybedilmekte, lütfen her erişkin hayatında en az bir kez Hepatit B ve C ile ilgili tarama testi yaptırsın" diyerek uyardı. Peki, Hepatit B belirtileri! Hepatit B nasıl anlaşılır?
Hepatit B belirtileri belirtileri merak ediliyor. Hepatit B virüsünün dünyada 240 milyon taşıyıcısının olduğunu belirten uzmanlar, "Dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı komplikasyonlardan kaybedilmekte, lütfen her erişkin hayatında en az bir kez Hepatit B ve C ile ilgili tarama testi yaptırsın" diyerek uyardı. Peki, Hepatit B belirtileri! Hepatit B nasıl anlaşılır? İşte detaylar...
HEPATİT B BELİRTİLERİ
Hastalık belirti ve bulguları, erişkinlerde bebekler veya çocuklardan daha sık meydana gelir. Yetişkinlerin yaklaşık % 50'sinde hastalık etkeni olan virüsle temas ettikten 45-160 gün (ortalama, 120 gün) sonra belirtiler görülebilir. İyileşme döneminde, sarılık, iştahsızlık ve diğer belirtiler kaybolur ise de halsizlik ve yorgunluk, haftalar ya da aylarca sürebilir.
- Halsizlik, yorgunluk
- İştahsızlık
- Bulantı, kusma
- Karın ağrısı
- Ateş
- Baş ağrısı
- Kas ve eklem ağrıları, artrit
- Deri döküntüleri
- Koyu renkli idrar
- Gözlerde ve ciltte sararma
Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarında Bulaştırıcılık Dönemi Ne Kadar Sürer?
Akut veya kronik hepatit enfeksiyonu olmasına bakılmaksızın bütün HBsAg pozitif insanlar bulaştırıcı olarak kabul edilirler. (Hastalığın bulaşmasından sorumlu madde (HBsAg) kan ve vücut sıvılarında belirtilerin başlamasından 2 ay öncesinden belirtilerin çıkışının sonrasına kadar olan dönemde mevcuttur).
Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunmak Neden Önemlidir?
Akut Hepatit B Virüs (HBV) enfeksiyonu geçiren yetişkinlerin büyük bir kısmı genellikle tamamen iyileşebilir ve hastalığa karşı bağışıklık oluşur.
Bununla birlikte akut hastalık geçiren insanların % 1-2'sinde fulminant hepatit adı verilen son derece ölümcül olan tablo gelişir. Akut HBV enfeksiyonu sonuçları ciddi olabilmesine rağmen HBV enfeksiyonu ile ilişkili ciddi sonuçların çoğu hastalığın kronikleşmesi ile gelişir. Kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanseri gibihastalıklardan her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir.
Kimler Daha Fazla Risk Altındadır?
- Hemodiyaliz hastaları
- Organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları,
- Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalan kişiler,
- Madde bağımlıları,
- Hepatit B taşıyıcılarının aile içi temaslılardan aşısız olanlar
- Çok sayıda cinsel eşi olan ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunan kişiler,
- Eşcinsel/biseksüel erkekler,
- Hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler,
- Cezaevlerinde ve ıslahevlerinde bulunan hükümlüler ve çalışanlar
- Piercing, kalıcı dövme yaptırmayı planlayan kişiler,
- Berberler-kuaförler, manikür ve pedikürcüler
- Zihinsel engelli bakımevlerinde bulunan kişiler,
- Yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler,
- Güvenlik personeli (asker, polis vb. arasında kan ve hasta çıkartıları ile temas riski yüksek olanlar)
- Sağlık kurumlarında çalışan temizlik elemanları, 112 acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet ve olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ile kazalar ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler,
- Hepatit B'nin yaygın olarak görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişiler.