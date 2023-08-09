Hennessey Venom F5 Revolution Roadster Tanıtıldı

Hennessey, Venom F5 Revolution modelinin üstü açık versiyonu olan Venom F5 Revolution Roadster'ı tanıttı. Yeni model, aerodinamik eklentileri ve üstün performansıyla dikkat çekiyor. Aracın motorunda herhangi bir güncelleme bulunmazken, 1.817 beygir güç üretebilen çift turbo beslemeli 6,6 litrelik V8 bir motor kullanılıyor. Sadece 12 adet üretilecek olan aracın fiyatı ise 3 milyon dolar.

Hennessey, Venom F5 Revolution modelini tanıtarak tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Ünü hiper otomobil üreticisi, şimdi de Venom F5 Revolution'ın üstü açık versiyonunu tanıtarak diğer markalara adeta göz dağı verdi. Yeni model, bir üstü açık otomobile göre oldukça üstün bir performansa sahip.

Hennessey Venom F5 Revolution Roadster görücüye çıktı

Yeni Venom F5 Revolution Roadster, standart versiyondan aerodinamik eklentiler ile ayrılıyor. Ön tamponun her iki yanına eklenen kanatçıklar ve splitter ilk bakışta dikkat çeken detaylar oluyor. Aynı zamanda tavan üzerinde yer alan hava girişi de bu performanslı aracın çok daha iyi beslenmesini sağlıyor.

En önemli aerodinamik değişiklik ise devasa arka kanat oluyor. Ayrıca aracın arka difüzörü de çok daha belirgin hale getirilmiş durumda. Venom F5 Revolution Roadster, tüm bu yenilikler ile aerodinamik açıdan çok daha verimli bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Tesla'da köklü değişim: Yeni CEO adayı ortaya çıktı

Aerodinamik eklentileri dışında aracın motorunda ise herhangi bir güncelleme bulunmadığını görüyoruz. Venom F5 Revolution Roadster, gövdesinin altında 1.817 beygir güç ve 1.167 Nm tork üretebilen çift turbo beslemeli 6,6 litrelik V8 bir motora ev sahipliği yapıyor.

Herhangi bir elektrik motoru desteği olmadan 1.817 beygir güç üretebilen bu motor, gücünü ise 7 ileri otomatik bir şanzıman ile arka tekerleklere iletiyor. Performası ile göz dolduran bu modelden sadece 12 adet üretileceği belirtilirken, aracın fiyatı ise 3 milyon dolar.

Hennessey, bu 3 milyon dolarlık yer uçağının tüm örneklerini şimdiden satmış durumda. Şirketin yakın zamanda üretime başlayarak, bu özel otomobili sahiplerine teslim etmeyi planlıyor. Peki siz Hennessey Venom F5 Revolution hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.