HENKEL KİMİN MALI, Türk şirketi mi? Türk Henkel Türk mü, hangi markaları var?

Henkel'in hali hazırda pek çok farklı alanda çeşitli ürünlerle, dünya genelinde yaklaşık 130 ülkeden tedarikçisi ve pek çok iş ortağı bulunmaktadır. Henkel ürünlerinin sıklıkla tercih edildiği ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Peki, Henkel kimin malı, Türk şirketi mi?Türk Henkel Türk mü, hangi markaları var? İşte detaylar…

HENKEL KİMİN MALI, TÜRK ŞİRKETİ Mİ?

Fritz Henkel 26 Eylül 1876'de iki ortağı ile birlikte Almanya'nın Aachen kentinde Henkel & Cie firmasını kurdu ve ilk ürünü olan silikat esaslı bir deterjanı pazarlamaya başladı.

İzleyen yıllarda bu girişimci aile ve binlerce çalışanı, Henkel'i global bir şirkete dönüştürdü.

Henkel'in Türkiye'deki ilk tesisi ise 1963 yılında Gebze'de kuruldu. Yapıştırıcı teknolojileri alanında faaliyet gösteren bu tesisin ardından 1965 yılında ilk Çamaşır ve Ev Bakım fabrikası, 2001 yılında da Tuzla'da bulunan fabrikası hayata geçti.

Henkel Türkiye'de Türk tüketicisinin yaşamını kolaylaştıracak pek çok yeniliği sundu. Türkiye'nin ilk çamaşır yumuşatıcısı Vernel, Türkiye'nin ilk özel deterjanı Perwoll, Türkiye'nin ilk sıvı çok amaçlı temizlik ürünü Dixi, Türkiye'nin ilk sıvı saç kremi Gliss, dünyanın ilk stick yapıştırıcısı Pritt bu yeniliklerden sadece birkaçıdır.

TÜRK HENKEL TÜRK MÜ, HANGİ MARKALARI VAR?

1963'te İstanbul'da temelleri atılan Türk Henkel, son 50 yılda Persil, Pril, Vernel, Schwarzkopf, Fa, Diadermine, Pritt ve Loctite gibi öncü markalarıyla hayatın her alanında yaratıcı ürünler ve çözümler sunmaktadır. Türk Henkel, şirketin kurucusu Fritz Henkel'in vizyonunu takip ederek insanların yaşamlarını 'daha pratik, daha üstün ve daha estetik' hale getirme amacını taşıyor. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, "Henkel olarak Türkiye'nin her noktasında 'Yaşam Nerede Henkel Orada' prensibiyle varız. 'Mükemmellik Tutkumuz'la müşterilere her zaman en iyi, en kaliteli ve en yenilikçi markaları sunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

HENKEL ÇAMAŞIR & EV BAKIM ÜRÜNLERİ

Persil, Perwoll, Vernel, Prill ve Bref gibi markalarımız tüketicilerimizin günlük yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Tüketici davranışlarındaki değişimlerin yön verdiği sürdürülebilir ürün çözümleri konusunda gelecek nesillere ilham kaynağı olmak istiyoruz. Bu nedenle çamaşır bakımı, bulaşık yıkama, yüzey temizleyiciler ve tuvalet bakımı gibi alanlarda pazar lideri markalar ve ürünler geliştirmek için tüketicilerimiz ve müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz.

HENKEL SAÇ ÜRÜNLERİ

Saç kategorimizle hem tüketici ürünleri hem de profesyonel saç bakım alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Schwarzkopf, Syoss, Palette gibi markalarımız saça olan tutkumuzu yansıtır. Tüketicilerimiz için saç bakımı, renklendirme veya şekillendirme ürünlerinin yanı sıra, profesyonel kuaför salonları için de saç bakımı, renklendirme, rötuşlama veya şekillendirme için yenilikçi ürünler sunan markalarımız; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve yüksek performans odağında geliştirilmiştir.

İlgili Haberler