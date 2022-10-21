Hemşirelik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS hemşirelik hangi puan türü?

KPSS sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Hemşirelik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusuna yanıt aradı. KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar farklı bu nedenle KPSS sınavına giren vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Hemşirelik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS hemşirelik hangi puan türü? İşte merak edilenler...