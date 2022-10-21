Hemşirelik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS hemşirelik hangi puan türü?
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KPSS sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Hemşirelik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusuna yanıt aradı. KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar farklı bu nedenle KPSS sınavına giren vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Hemşirelik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS hemşirelik hangi puan türü? İşte merak edilenler...
Hemşirelik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusu KPSS sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Hemşirelik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS hemşirelik hangi puan türü? İşte KPSS hakkında merak edilenler...
HEMŞİRELİK HANGİ KPSS PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?
KPSS sınavına girip hemşirelik isteyen vatandaşlar KPSS P3 puan türü hesaplaması yapmalıdır. P3 puan türü ile hemşirelik alımları yapılmaktadır.
KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
Orman Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü