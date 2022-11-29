Hemşire atama puanları KPSS sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi. KPSS ortaöğretim puanıyla hemşire olmak isteyen binlerce aday, araştırmalarına hız verdi. Peki, Hemşirelik başvuruları başladı mı? 2022 hemşire taban puanları kaç?

Kpss önlisans sınavı sonucu adaylar tercih için taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Hemşirelik puan türü ve puanları KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Peki, Hemşirelik başvuruları başladı mı? 2022 hemşire taban puanları kaç? İşte detaylar haberimizde...

KPSS ÖNLİSANS KPSS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

KPSS 2022 önlisans hemşirelik taban henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda ise Merkezi atamada toplam 2582 kontenjan ayrılmış ve bu kontenjanların 1539'u Lisans, 912'si Önlisans,131 tanesi de Ortaöğretim mezunlarından alım yapıldı.

KPSS ÖNLİSANS HEMŞİRELİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS önlisans puanı içinde hemşirelik bölümü KPSS P3 türünden alım yapmaktadır. KPSS P3 türü ise Genel Kültür-Genel Yetenek testleri baz alınır. P3 puan türünde 2 yıl boyunca iki kere merkezi atama yapılır. Hemşirelik başvurusu için KPSS önlisans sınavından en az 65 puan alınması gerekir.

HEMŞİRELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hemşirelik alımı duyuruları yayınlanıyor. Hemşirelik başvurusu için KPSS puanı dikkate alınır. Hemşirelik başvurusu için e-devlet sistemi kullanılır.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bugün açıklanan KPSS önlisans sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilir. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra KPSS önlisans sonuçlarını öğrenebilir.

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