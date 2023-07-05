Hemşire zamlı maaş ne kadar 2023? Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Hemşire maaşı ne kadar? merak ediliyor. Hemşire zamlı maaş ne kadar 2023? Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Hemşire maaşı ne kadar? araştırılıyor. İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, Hemşire zamlı maaş ne kadar 2023? Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Hemşire maaşı ne kadar?

Hemşire zamlı maaş ne kadar 2023? Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Hemşire maaşı ne kadar? araştırılıyor. Hemşire zamlı maaş ne kadar 2023? Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Hemşire maaşı ne kadar? merak ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Hemşire zamlı maaş ne kadar 2023? Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Hemşire maaşı ne kadar? gündeme geliyor. Hemşire zamlı maaş ne kadar 2023? Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Hemşire maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

HEMŞİRE ZAMLI MAAŞ NE KADAR 2023?

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak olan refah payı hariç; memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77 zam almaya hak kazandı. İşte memurların alacağı en düşük zam oranları.

Eski hemşire maaşı 15.376 TL iken yeni hemşire maaşı 18.109 TL olması bekleniyor. Buna göre, hemşire zam farkı 2.732 olarak ortaya çıkıyor.

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte hemşire maaşı 18.109 TL olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlar ise merak ediliyor. En düşük hemşire maaşı 18.109 TL olması bekleniyor.