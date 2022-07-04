Hemşire maaşları ne kadar oldu merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan zammın ardından bir zam haberini de memur ve memur emeklisi vatandaşlar bekliyordu. 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Peki, Hemşire maaşı ne kadar 2022: Zamlı hemşire maaşları 2022! Hemşire maaşları ne kadar oldu? Yeni başlayan hemşire maaşı haberimizde..

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR 2022?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin TL olurken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi. Hemşire (Lisans - 9/1) maaşları 7.947 TL'den 11.260 TL'ye yükseldi.

ESKİ VE YENİ MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE Ocak / Temmuz

Vali: 23.062 / 32.677

Genel müdür (1/4): 20.031 / 28.382

Şube müdürü (Lisans - 4/1): 9.162 / 12.982

Memur (Lise - 15/1): 6.388 / 9.051

Öğretmen (9/1): 7.091 / 10.047

Kaymakam 1. sınıf (4/1): 12.442 / 17.629

Başkomiser (8/1): 10.114 / 14.331

Polis memuru (11/1): 9.268 / 13.132

Pratisyen hekim (8/1): 10.772 / 15.263

Uzman hekim (7/1): 11.278 / 15.980

Hemşire (Lisans - 9/1): 7.947 / 11.260

Mühendis (8/1): 9.814 / 13.905

Teknisyen (Teknik lise - 13/1): 6.888 / 9.760

Araştırma görevlisi (8/1): 10.264 / 14.543

Vaiz (Lisans - 9/1): 7.514 / 10.647

Avukat (9/1): 9.458 / 13.401

Hizmetli (Lise - 15/1): 5.953 / 8.435

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI ESKİ VE YENİ

(TL) Ocak / Temmuz

Müsteşar (1/1): 15.456 / 21.900

Genel müdür (1/1): 13.663 / 19.359

Şube müdürü (Lisans - 1/4): 5.276 / 7.476

Memur (Lisans - 4/1): 4.241 / 6.009

Öğretmen (1/4): 5.276 / 7.476

Kaymakam 1. sınıf (1/4): 8.954 / 12.687

Başkomiser (1/4): 5.376 / 7.617

Polis memuru (1/4): 5.376 / 7.617

Hemşire (Lisans - 1/4): 5.128 / 7.266

Mühendis (1/4): 6.432 / 9.114

Teknisyen (Lise -1/4): 4.477 / 6.343

Pratisyen hekim (1/4): 9.494 / 13.452

Profesör (1/4): 11.011 / 15.601

İmam-Hatip: 5.276 / 7.476

Avukat (1/4): 5.276 / 7.476

En düşük memur emekli aylığı: 4.289 / 6.077

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI 42,35

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

OCAK AYINDA YÜZDE 7,5 ZAM ALMIŞLARDI

Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 7.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 30.95 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise ocaktaki yüzde 7.5'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapılacak. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 41.69 oranında artacak.