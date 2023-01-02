Hemşire maaşı 2023! En düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? 2023'te hemşire maaşı ne kadar olacak? Hemşire maaşı kaç para?

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Hemşire maaşı 2023'te ne kadar kaç TL olacak? Hemşire maaşı kaç para olacak? İşte merak edenler için En düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni atanan hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? Kadrolu hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? 2023 hemşire maaşı!

Hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Hemşire maaşı 2023'te ne kadar kaç TL olacak? Hemşire maaşı kaç para olacak? İşte merak edenler için En düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni atanan hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? Kadrolu hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? 2023 hemşire maaşı haberimizde...

HEMŞİRE MAAŞI 2023

Hemşirelerin şu anki maaşları 11 bin 828 TL'dir (Derece 5/1 - Üniversite mezunu). Hemşire maaşları 2023'te yüzde 20 zam gelirse 14 bin 193 TL, yüzde 30 zam gelirse 15 bin 376 TL, yüzde 40 zam gelirse 16 bin 559 TL olacak.

Asgari ücrete 2023'te yapılan zammın ardından hemşirelerin yeni yılda alacağı zam oranı merak konusu oldu. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Bu hafta içerisinde açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamıyla birlikte zam oranı da ortaya çıkacak. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor. İşte olası zam senaryoları..

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulandı.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşlar tek tek hesaplandı.

İşte olası zam senaryoları...

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI