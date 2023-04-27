Hemşerilerinden Karamollaoğlu'na "Gelsin görsün" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YHT için "Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır" demişti, Sivaslı hemşerileri ise "Gelsin şimdi görsün" dediler Sivaslılardan YHT yorumu, "Hiç oy vermedim ama Allah Erdoğan'dan razı olsun"...

Hemşerilerinden Karamollaoğlu'na "Gelsin görsün"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YHT için "Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır" demişti, Sivaslı hemşerileri ise "Gelsin şimdi görsün" dediler

Sivaslılardan YHT yorumu, "Hiç oy vermedim ama Allah Erdoğan'dan razı olsun"

SİVAS - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YHT için "Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır" demişti, Sivaslı hemşerileri ise "Gelsin şimdi görsün" dediler.

Geçtiğimiz gür hizmete alınan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Sivas'ta sevinçle karşılandı. Sivas yolcu taşınan ilk gün tren tüm seferlerde tam kapasite yolcu taşıdı. Sivaslılar, Sivas'a kazandırılan bu eserden dolayı başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahmet Turan Aslan, bu dev proje için "Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na atıfta bulunarak "Birde şimdi gelsin görsün" dedi. Aslan ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan'a hiç oy vermemesine rağmen, "Allah ondan razı olsun" diyerek hayır duasında bulundu. Aslan açıklamasında, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Ben o tünelleri gezdim ve yapılan yatırımı gözümle gördüm. Çağın yatırımı desem doğrudur. Sosyal ve kültürel yönden çok büyük katkı sağlayacak. Ulaşım kolaylaşacaktır. Temel beye bir nasihatim olsun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesini gidip görsün. Bizim 1970'lerde ki Sivas kadar orası da bir şehir oldu onu görsün. Sivas'ta belediye başkanlığı yapmış biri olarak biraz yanlış düşünüyor. Sivas kesinlikle elinden iş gelen sanatı olan teknik elemanlardan yüzde 99'undan göç alır. Baya yatırımlar var ve Sivas'ın çehresi 20 yılda değişti. Mevcut iktidar sağ olsun. Ben bu iktidara da oy vermiş bir insan değilim. Fakat görünende inkar edilmiyor. Çok güzel işler yaptı Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi.

Sivaslılar geri göç bekliyor

Yılmaz Aslan ise açıklamasında, Sivas'a geri göç beklediklerini belirtip, "Yüksek Hızlı Treni yıllardır özlemle bekliyorduk. Ülkemiz ve Sivas'ımız için güzel bir hizmet. Sivas'ın ekonomisine yüzde 30 katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buraya gelen vatandaşlarımız burada gezdikleri zaman para bırakacaklar ve ekonomiye fayda getirecekler. Ankara'dan Sivas'a göç olmasını bekliyoruz. Sivas eski Sivas değil ve yaşanılabilir bir halde. Yaşantı olarak ve ekonomi olarak güzel" dedi.

"Karamollaoğlu'nun düşüncesi doğru değil"

Sami Sarıtepe isimli Sivaslı ise Karamollaoğlu'nun düşüncesinin yanlış olduğunu ifade edip, "Yol medeniyettir ve yolunda çağdaş olması bir ayrıcalıktır. Çok doğru bir proje olduğunu düşünüyorum. Geç kaldı ama buna da şükrediyoruz. Yol ne kadar güzel olursa uzakları yakın ediyoruz. Bundan sonra iletişimimiz daha güzel olacak. Ankara'dan ziyade İstanbul'da çok Sivaslı var. Onlar için daha güzel olacak diye düşünüyorum. Sivas'ın kendine münhasır güzellikleri var. Gurbetçilerimizde Sivas'ı çok özlüyor. Özellikle yaz sezonunda sıcak çermiğimiz kışın ise kayak merkezimiz var. Bunlar Sivas'a çok şey katacak. Gurbetçilerimiz bunlar için daha hızlı gelecekler. Hızlı tren göçü tetiklemez. O düşünce doğru bir düşünce değil" şeklinde konuştu.