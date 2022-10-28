TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk dış oyunu gerçekleşti. Bu akşam yayınlanan bölümde Helle çorbası yapıldı. Peki, Helle çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Helle çorbası tarifi ve yapılışı! Helle çorbası malzemeleri! Detaylar haberimizde...

HELLE ÇORBASI MALZEMELERİ!

5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı pirinç

10 su bardağı su

Tuz

HELLE ÇORBASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alalım.

Tereyağı eridikten sonra, unumuzu ilave edelim.

Unun kokusu çıkıp, kahverengi olana kadar kavuralım.

Ardından suyumuzu ekleyelim ve tel çırpıcı ile hemen karıştıralım. Ardından kaynamaya bırakalım.

Kaynayan çorbamıza, pirinç ve tuz ilave edelim.

Pirinçler yumuşayana kadar, yaklaşık 15 dakika pişirelim.