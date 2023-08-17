Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Helin Kandemir kimdir ve Helin Kandemir nereli olduğu merak ediliyor. Helin Kandemir babasının vefatıyla geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Helin Kandemir kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir nereli, kaç yaşında? Helin Kandemir filmleri ve tv dizileri!

Helin Kandemir kimdir ve nereli olduğu merak edilirken, Helin Kandemir filmleri ve tv dizileri gündeme geliyor. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüşmesiyle Helin Kandemir Nihal karakteriyle karşımıza çıkıyor. Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir nereli, kaç yaşında? Helin Kandemir filmleri ve tv dizileri! Detaylar haberimizdedir…

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. Reklam, sinema ve dizi oyuncusudur. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı. Kandemir, son olarak yeni başlayan "Elbet Bir Gün" dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

Helin Kandemir'in Rol Aldığı Diziler ve Filmler

Kollama

İnsan Aldandı

Kız Kardeşler

Azizler

Ötesiz İnsanlar

İsimsizler -(Pelin Akıncı)

Bir Litre Gözyaşı -(Elif Yürekli)

Hakan : Muhafız -(Ceylan)

Doğduğun Ev Kaderindir -(Dilara/Kibrit)

Kağıt Ev -(Cemre)