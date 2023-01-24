Bir dönem televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter adıyla film oluyor. Dizinin Bihter'i Farah Zeynep Abdullah olurken Hazal Kaya'nın rolü Nihal'i de Helin Kandemir oldu. Peki, Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir kaç yaşında, nereli? Helin Kandemir hayatı ve biyografisi!

Filmi çekilecek olan yeni Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Helin Kandemir oldu

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu "Bihter" adıyla film oluyor. Filmin merakla beklenen oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Merak edilenler arasında ise Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir kaç yaşında, nereli? Helin Kandemir hayatı ve biyografisi! soruları yer alıyor.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. Reklam, sinema ve dizi oyuncusudur. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı. Kandemir, son olarak yeni başlayan "Elbet Bir Gün" dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

Helin Kandemir'in Rol Aldığı Diziler ve Filmler

Kollama

İnsan Aldandı

Kız Kardeşler

Azizler

Ötesiz İnsanlar

İsimsizler -(Pelin Akıncı)

Bir Litre Gözyaşı -(Elif Yürekli)

Hakan : Muhafız -(Ceylan)

Doğduğun Ev Kaderindir -(Dilara/Kibrit)

Kağıt Ev -(Cemre)