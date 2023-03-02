Filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Nihal'i Helin Kandemir, baba acısıyla yıkıldı. Babasını son yolculuğuna uğurlayan genç oyuncu, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Merak edilenler arasında ise Helin Kandemir babası öldü mü, neden öldü? Helin Kandemir babası kim? soruları yer alıyor.

Son olarak Duy Beni dizisinin başrolünde oynayan ve Bihter adıyla yeni çekilecek olan Aşk-ı Memnu dizisinin filminde rol alacak olan genç oyuncu Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir, yaşamını yitirdi. Sevenlerini üzen haberin ardından ise Helin Kandemir babası öldü mü, neden öldü? Helin Kandemir babası kim? soruları aratıldı.

HELİN KANDEMİR BABASI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Genç oyuncu Helin Kandemir'in bir süredir lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası hayatını kaybetti. Babasını son yolculuğuna uğurlayan genç oyuncu, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Kandemir'e rol arkadaşları destek oldu. Habertürk'te yer alan habere göre, Murat Kandemir için dün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Helin Kandemir'i acılı gününde Burak Can, Hafsanur Sancaktutan, Alper Atak ve Yiğit Koçak gibi çok sayıda oyuncu arkadaşı yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Helin Kandemir, uzun süre tabuta bakarak babasına veda etti. Murat Kandemir'in naaşı ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 18 yaşındaki oyuncu Helin Kandemir'in bir süredir lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir, hayatını kaybetti. Instagram hesabından paylaşım yapan genç oyuncu, "Babamın cenazesi yarın (bugün) öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.