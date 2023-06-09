MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu "Sterk/Amara Amed/Sena" kod adlı Helin İşenme hakkında Helin İşenme yakalandı mı? Helin İşenme bulundu mu, nerede bulundu? Helin İşenme kimdir? soruları aratılıyor.

Helin İşenme yakalandı mı? Helin İşenme bulundu mu, nerede bulundu? Helin İşenme kimdir? soruları merak ediliyor. MİT tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev alan Helin İşenme'nin yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Peki, Helin İşenme yakalandı mı? Helin İşenme bulundu mu, nerede bulundu? Helin İşenme kimdir?

HELİN İŞENME YAKALANDI MI?

MİT tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev alan Helin İşenme, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu "Sterk/Amara Amed/Sena" kod adlı Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

Örgütün sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında görev alan, kırsal kadroya 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Helin İşenme, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.