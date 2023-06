Helal konsept otellerin cazibesi hızla artıyor

Dünyanın hemen hemen her tatil beldesinde helal konsept otellere olan ilginin hızla artması bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de hızla büyümesini beraberinde getirdi.

Daha birkaç yıl öncesine kadar tüm dünyada otel konseptine adapte olmaya çalışan Müslümanlar artık Dünya'nın her yerinde helal tatil imkanına sahipler. Helal konsept otel denildiğinde aslında sadece otel odalarındaki teknik değişimlerden ziyade kadınlara ve erkeklere ait özel alanların olduğu ailelere ait karışık alanlar olması ile havuz planlamalarının helal konsepte uygun yapıldığı oteller akla geliyor. Elbette bu alanların da kendine ait farklı özellikleri var. Örneğin kadınlara ait özel alanlara girerken üzerinizde elektronik bir eşya bulunmaması gerekiyor. Bu alanlara girişte tüm eşyalar güvenlik kontrolüne tabi. Görsel kayıt alınabilecek telefon, fotoğraf makinası, akıllı saat gibi herhangi bir elektronik cihaza izin verilmiyor. Erkeklere ait alanlara kadınların girmesi ve kadınlara ait alanlara erkeklerin girmesi helal konsept otellerde mümkün değil. Aynı zamanda karışık alanlarda aileler ile birlikte olabilmek için de bazı şartlar var. Yetişkin kadınlar bayan haşama ve yetişkin erkekler de bay haşama tercih etmek durumundalar. Bu arada kadınlara ait özel alanlar yalnızca deniz tarafına açıkken otellerin diğer tüm cephelerine kapalı olarak tasarlanmış. Bu şekilde Müslüman kadınlar kendilerini daha rahat ve güvende hissederek tatil keyfini yaşayabiliyorlar.

Bir diğer helal konsept otel özelliği ise yiyecek ve içecek olarak bazı şartların olduğu yemek alanları imkânı. Alkollü içecek ve kokteyl servisi kesinlikle yapılamıyor. Helal sertifikalı ürünlerin olduğu yiyecek ve içecek alanları hemen hemen otelin her alanında var. Otel ana restoranları bu konseptte olduğu gibi kadınlara ve erkeklere ait alanlar ile karışık alanlarda da misafirler için aynı rahat ulaşım imkânı olan kafeler mevcut. Bu mekanlarda helal sertifikalı yiyecek, içecek ve atıştırmalıklara ulaşma imkânı bulunuyor.

Kendi sınırları içerisinde özgürce ve saygılı bir şekilde muhafaza edilen kültürel ve dini konsept dünya nüfusunun üçte birini oluşturan insanların tercih edebileceği bir sektöre dönüşerek hızla konvansiyonel otel sektörü içindeki payını hızla artırmaya devam ediyor.

2022'nin ilk çeyreğinde birçok ek yeni teknolojik fonksiyon geliştirmiştir. Bunlardan en dikkat çekici olanı, sundukları mahremiyet derecesine göre filtreleyerek, havuz gibi dinlenme tesislerine sahip oda ve villa arama olanağıdır. Korunaklılık özelliği kısmen korunaklı, çoğunlukla korunaklı ve tamamen korunaklı olarak üçe ayrılmıştır ve bu durum özellikle helal bilinçli aileler ve bayanlar için büyük bir önem taşımaktadır.

Dünyada bu konsepte ait otellerin filtrelendiği en büyük platform ise Londra merkezli Halalbooking şirketi. Avrupa ve Amerika rezervasyonlarının neredeyse tamamı bu platformdan gerçekleşiyor. 2019'da HalalBooking "Sunday Times Virgin Atlantic Fast Track 100" genel sıralamada 33. sırada ve The Financial Times "FT 1000'de" toplamda 237. sırada yer almıştır ve böylelikle İngiltere'de en hızlı büyüyen seyahat ve eğlence şirketi ve Avrupa'da bu sektörde en hızlı büyüyen 8. şirket olmuştur. Londra ve İstanbul'da ofisleri bulunan Halalbooking.com halalbooking.com şirketi, helal konsept otellere en hızlı şekilde ulaşmak için Dünya'nın her yerinden rezervasyonlar ve talepler alıyor.

Şirket'in Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdürü (CFO) Ufuk Seçkin konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemi ile geçen 2020 yılı hariç son 10 yılda iki katı büyüme yörüngesinde seyrediyorduk. Otellerinin çoğu Antalya-Alanya bölgesinde bulunan Türkiye'nin helal özellikli turizm sektörünü uluslararası hale getirmeyi başardık. Yurt dışından daha fazla talep yaratarak, bu konsepte uygun olarak inşa edilen veya normal otellerden helal özellikli otellere dönüştürülen otellerin sayısını artırarak sektörün hızlı büyümesine önemli katkı sağladık. Tanıtım ve basın gezileri düzenleyerek bu "yeni" ürünü dünyanın dört bir yanındaki seyahat acentelerine tanıttık ve BBC2, France2, ARD/NDR, Reuters gibi uluslararası medya kuruluşlarına Türkiye ve Antalya başta olmak üzere helal özellikli seyahat sektörü hakkında belgeseller çektik. Geniş çaplı turizm sektörü ve özellikle helal turizm pandemiden sonra kendini güçlü bir şekilde toparladı. DinarStandard'ın son Küresel İslam Ekonomileri Durum Raporu, helal turizm endüstrisinin 2025 yılı sonuna kadar 190 milyar doları aşacağını öngörüyor. Bu nedenle, diğer ülkelerin bu pazara ilgi duymaya başlamasıyla bu sektörün küresel olarak hızlı büyümesini sürdüreceğine dair güçlü bir inancımız var. Ayrıca, Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın, yeni tesislere yatırım yapmaya devam etmesi ve yatak kapasitesini artırması halinde yakın gelecekte helal özellikli plaj tatilinde dünya lideri olmaya devam edeceğine ve sektörün tartışmasız lideri konumunda kalacağına inanıyoruz."

Yaz sezonu açılırken tatillerini planlamaya başlayan müşteriler helal konsept özelliğinde filtreleme imkânı ile sadece İslam ülkelerinde değil Dünya'nın her yerinde dini ve kültürel sınırlarını muhafaza edebilecekleri otellerde tatil keyfini yaşayabilecekler.