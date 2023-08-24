Halka arz takip eden vatandaşlar Kuzu Grup kimin, ne iş yapar? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Hektaş halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Hektaş katılım endeksine uygun mu? Hektaş katılım endeksi nedir?. İşte merak edilenler...

Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar yeni hisseleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? Hektaş katılım endeksine uygun mu? Hektaş katılım endeksi nedir? İşte Hektaş halka arz alabileceğiniz bankalar!

HEKTAŞ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hektaş katılım endeksine uygun olup olmadığına dair bir açıklama bulunmuyor fakat internet üzerinde katılım endeksine uygun olan bazı listelerde yer almaktadır. Hektaş katılım endeksine uygunluk durumu netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.