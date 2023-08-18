Türk rapçi ve söz yazarı olarak bilinen Heijan sosyal medya üzerinde yer almakta olan haberlerin ardından gündeme geldi ve bu nedenle sevenleri ve takipçileri tarafından Heijan tutuklandı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Heijan tutuklandı mı? Heijan, BIG, CAC gözaltına mı alındı? Rapçi Heijan tutuklandı iddiaları gerçek mi?

Heijan tutuklandı mı? Sorusu, internet üzerinde yer almakta olan iddiaların ardından gündeme geldi ve merak edildi. Gerçek ismi Doğan Tarda olan Türk rapçi ve söz yazarı olarak bilinen Heijan tutuklandı mı? Araştırmaları sürüyor. Son dönemde yaptıkları şarkılar ile gündeme gelen ismin akıbeti araştırılıyor. Peki, Heijan tutuklandı mı? Heijan, BIG, CAC gözaltına mı alındı? Rapçi Heijan tutuklandı iddiaları gerçek mi?

HEİJAN TUTUKLANDI MI?

İstanbul'da yapılan operasyonda aralarında "Aynen" isimli şarkısı 44 milyon dinlenen Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçiler şarkılarındaki sözler ve kliplerinde yer verdikleri silahlar nedeniyle düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Heijan ile "Aynen" şarkısına düet yapan Muti lakaplı rapçi hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

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ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ ADINA ŞARKI YAPTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçilerin sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiğini belirledi.

EVDE SİLAH BULUNDU

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle operasyon düzenledi. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.

HEİJAN NEDEN TUTUKLANDI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemede, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlendi. Söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

HEİJAN KİMDİR?

1994 yılında Van'da doğan sanatçı, İstanbul Bağcılar'da yaşamaktadır. Muti ile çıkardığı "Yansın Geceler" şarkısı ile rap dünyasında tanınan isim oldu. Bahtımın Karası, Aç Sesi Aç Aç, Davay Davay, Düşme, Yansın Geceler şarkılarından bazılarıdır.

HEİJAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Doğan Tarda isimli, Heijan lakaplı rapçinin instagram kullanıcı adı "@heijann"dır. 639 Bin takipçisi bulunuyor.

HEİJAN GERÇEK İSMİ NE?

Rapçi olan Heijan'ın gerçek ismi Doğan Tarda'dır.