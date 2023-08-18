İstanbul'da yapılan operasyonda aralarında "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenen Heijan ve Muti'nin de bulunduğu 4 rapçinin tutuklandı. Heijan neden tutuklandı? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Heijan neden tutuklandı? Heijan tutuklanma sebebi ne, niye tutuklantı?

Heijan neden tutuklandı? Sorusu, gündeme gelen haberler nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Uzun yıllar rap müzik ile uğraşmakta olan ismin neden tutuklandığı merak konusu oldu. Peki, Heijan neden tutuklandı? Heijan tutuklanma sebebi ne, niye tutuklandı?

HEİJAN NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. 'Muti' mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.

İlgili Haberler