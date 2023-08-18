Heijan & Muti - AYNEN şarkı sözleri! Aynen şarkısının sözleri nelerdir? Heijan ve Muti'nin tutuklanmasına neden olan şarkı hangisi, Aynen şarkısı mı?

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 'Muti' mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Bunun ardından rapçilerin tutuklanmasına neden olduğu düşünülen Aynen şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Aynen şarkısının sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Heijan & Muti - AYNEN şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Heijan-Muti ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

HEİJAN & MUTİ - AYNEN ŞARKI SÖZLERİ

Heijan ;

Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden

Bi çok dostum gayrimeşru ticarette

Haftada bir karakollarda ifade

O zamanlar halliceydim felaketten

***

Bi çok abi kardeş belde em*netle

Dolanıyo hala inan memlekette

Gördüm volta gezen bi ton cin*yetten

Bahsetmedim hiç bi zaman sadakatten

***

Değil sanat yazdıkların yasa dışı

Mahallemde yoktu hayat parıltısı

Nasıl aldın beraat diye soranlar

Mahkemede ifademin meraklısı

***

Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen

Kötüleyin varoşları siz takılın aynen

Gördüm bi çok beyefendi mahallemde neyler

Öldürttüler bi ton adam parasıyla aynen

***

Kravat silahtan tehlikeli bugün aynen

Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen

Hep sipariş hasımları mahalleme vay be

Çıtır çıtır yediler o insanları aynen

***

Biz kötüyüz aynen

Biz kötüyüz aynen

Biz kötüyüz aynen

Biz kötüyüz aynen

***

Muti;

Bozuk düzen kırık kafa gecekondu

Kirli kontak kanlı rolex sahip oldum

Düşer tetik bi gün sanat tarih olur

Para değil parasızlık bozar oğlum

***

Bahsi geçer haberlerde fail meçhul

Yerler seni bi sokakta sanki kaju

Dilim döner kalem yazar aynen hacım

Abi dedikleriniz hep oldu kuzu

***

Değil sanat yaşantım da yasa dışı

Gözlerimde yoktu hayat parıltısı

Tatlı geldi sana para hışırtısı

Bi gün biter adaletin kış uykusu

***

Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen

Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen

Abi de siz kral da siz paşa siz aynen

Bi gün döner devran sizi görürüm ben aynen

***

Biz kötüyüz aynen

Biz kötüyüz aynen

Biz kötüyüz aynen

Biz kötüyüz aynen

HEİJAN VE MUTİ TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul'da yapılan operasyonda aralarında "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenen Heijan ve Muti'nin de bulunduğu 4 rapçi şarkılarındaki sözler ve kliplerinde yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındı.

"Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.