Heijan & Muti - AYNEN şarkı sözleri! Aynen şarkısının sözleri nelerdir? Heijan ve Muti'nin tutuklanmasına neden olan şarkı hangisi, Aynen şarkısı mı?
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 'Muti' mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Bunun ardından rapçilerin tutuklanmasına neden olduğu düşünülen Aynen şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Aynen şarkısının sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Heijan & Muti - AYNEN şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Heijan-Muti ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
HEİJAN & MUTİ - AYNEN ŞARKI SÖZLERİ
Heijan ;
Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden
Bi çok dostum gayrimeşru ticarette
Haftada bir karakollarda ifade
O zamanlar halliceydim felaketten
***
Bi çok abi kardeş belde em*netle
Dolanıyo hala inan memlekette
Gördüm volta gezen bi ton cin*yetten
Bahsetmedim hiç bi zaman sadakatten
***
Değil sanat yazdıkların yasa dışı
Mahallemde yoktu hayat parıltısı
Nasıl aldın beraat diye soranlar
Mahkemede ifademin meraklısı
***
Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen
Kötüleyin varoşları siz takılın aynen
Gördüm bi çok beyefendi mahallemde neyler
Öldürttüler bi ton adam parasıyla aynen
***
Kravat silahtan tehlikeli bugün aynen
Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen
Hep sipariş hasımları mahalleme vay be
Çıtır çıtır yediler o insanları aynen
***
Biz kötüyüz aynen
Biz kötüyüz aynen
Biz kötüyüz aynen
Biz kötüyüz aynen
***
Muti;
Bozuk düzen kırık kafa gecekondu
Kirli kontak kanlı rolex sahip oldum
Düşer tetik bi gün sanat tarih olur
Para değil parasızlık bozar oğlum
***
Bahsi geçer haberlerde fail meçhul
Yerler seni bi sokakta sanki kaju
Dilim döner kalem yazar aynen hacım
Abi dedikleriniz hep oldu kuzu
***
Değil sanat yaşantım da yasa dışı
Gözlerimde yoktu hayat parıltısı
Tatlı geldi sana para hışırtısı
Bi gün biter adaletin kış uykusu
***
Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen
Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen
Abi de siz kral da siz paşa siz aynen
Bi gün döner devran sizi görürüm ben aynen
***
Biz kötüyüz aynen
Biz kötüyüz aynen
Biz kötüyüz aynen
Biz kötüyüz aynen
HEİJAN VE MUTİ TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?
İstanbul'da yapılan operasyonda aralarında "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenen Heijan ve Muti'nin de bulunduğu 4 rapçi şarkılarındaki sözler ve kliplerinde yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındı.
"Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.