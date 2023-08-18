Heijan kimdir? Rapçi Heijan'ın gerçek ismi ne, kaç yaşında?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Heijan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Heijan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Heijan kimdir? Rapçi Heijan'ın gerçek ismi ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.