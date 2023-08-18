Heijan kimdir? Rapçi Heijan'ın gerçek ismi ne, kaç yaşında?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Heijan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Heijan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Heijan kimdir? Rapçi Heijan'ın gerçek ismi ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Heijanhakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Heijan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Heijan kimdir? Rapçi Heijan'ın gerçek ismi ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.
1994 yılında Van'da doğan sanatçı, İstanbul Bağcılar'da yaşamaktadır. Muti ile çıkardığı "Yansın Geceler" şarkısı ile rap dünyasında tanınan isim oldu. Bahtımın Karası, Aç Sesi Aç Aç, Davay Davay, Düşme, Yansın Geceler şarkılarından bazılarıdır.
Doğan Tarda isimli, Heijan lakaplı rapçinin instagram kullanıcı adı "@heijann"dır. 639 Bin takipçisi bulunuyor.
Rapçi olan Heijan'ın gerçek ismi Doğan Tarda'dır.
İşte Heijan'ın instagram paylaşımları:
Heijan