Hediye Güran kim? Hediye Güran ne dedi?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, tutuklu süphelilerden amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, adliyeye sevk edildi. Peki, Hediye Güran kim? Hediye Güran ne dedi?
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
HEDİYE GÜRAN KİMDİR, SORUŞTURMADA NE DEDİ?
Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.
Henüz Hediye Güran'ın ifdesi açıklanmadı.