HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin, " Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi. Peki, HEDEP yerel seçimde ittifak yapacak mı, kendi adayları ile mi seçime girecek?

HEDEP yerel seçimde ittifak yapacak mı, kendi adayları ile mi seçime girecek?

HEDEP yerel seçimde ittifak yapacak mı? HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin, " Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi. Peki, HEDEP yerel seçimde ittifak yapacak mı, kendi adayları ile mi seçime girecek? Detaylar...

HEDEP YEREL SEÇİMDE İTTİFAK YAPACAK MI?

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç partisinin yerel seçimlerdeki yol haritasını açıkladı. Oruç, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde Türkiye'deki birinci ve ikinci olduğu beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adaylarıyla çıkacaklarını söyledi.

HEDEP'İN YEREL SEÇİM STRATEJİSİ BELLİ OLDU

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Adana'da temaslarda bulundu. Oruç, kentteki gazetecilerle otelde buluştuğu toplantıda partisinin Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin çalışmalarını anlattı.

"HALKIMIZIN BİZDEN ÇOK NET BİR TALEBİ OLDU"

Seçimde bir perspektif oluşturmak için halkın görüşlerine başvurduklarını belirten Oruç, "Halkımızın bizden çok net bir talebi oldu: 'Bu yerel seçimlerde 2019'daki gibi ya da son mayıs ayındaki seçimlerdeki gibi HDP'nin, yeni adımızla da HEDEP'in görülmediği, yok sayıldığı, görülmeyeceği, aynı masada oturulmayacağı bir ittifakı biz istemiyoruz.' dedi. Biz, halkımızın bu taleplerini aynı zamanda konjonktürün, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin de farkında olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"SEÇİM İTTİFAKLARI AÇIK VE ŞEFFAF YAPILMALI"

Oruç, seçim ittifaklarının demokratik bir zeminde açık ve şeffaf şekilde yapılması halinde ittifakta olacaklarını belirterek, "Aksi takdirde 'HDP hele bize oy versin ama kenarda dursun, HEDEP bizim yanımızda görünmesin' gibi bir yaklaşımı bu dönem kabul etmeyeceğimizi ilan ettik. Adana kamuoyunun da bunu bilmesini isterim çünkü gerçekten Adana Büyükşehir Belediyesi, bizler için önemlidir." ifadelerini kullandı.

"YEREL SEÇİMLERDE KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Oruç, yerel seçim stratejileri konusunda bilgi verdi. Oruç, "Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi.