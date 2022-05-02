Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman, hangi kanalda?
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Bugün Star TV'de Hedefim Sensin filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...
Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu 'Hedefim Sensin' filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman, hangi kanalda?
Hedefim Sensin filmi çekimleri ilk olarak İstanbul'da çekilmeye başlanmıştır. Daha sonra Çanakkale Gökçeada'da devam etmiştir.
Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Gonca Vuslateri
Tarık Ünlüoğlu
Erkan Can
İlker Aksum
Hakan Salınmış