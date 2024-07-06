HEDEF YARI FİNAL! Milli maç ne zaman başlıyor? Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir?

Milli maç ne zaman başlıyor? Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? EURO 2024'te çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak iki maçla başlıyor. Bu maçların ardından yarı finale yükselecek iki takım belli olacak. A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmiş ve Hollanda ile eşleşmişti. Peki, Milli Takımımızın maçı ne zaman ve şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hollanda- Türkiye maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak.

EURO 2024 TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

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