Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir?
22 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir, sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Eylül Sorusu Cevabı Nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir, sorusu soruldu. Peki Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir, sorusu cevabı ne?
HEBERT GEORGE ADLI ÜNLÜ YAZARIN SOYADI NEDİR?
• A-) Martin
• B-) Rowling
• C-) Wells
• D-) Tolkien
Cevap: C