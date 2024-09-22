ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir, sorusu soruldu. Peki Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir, sorusu cevabı ne?

HEBERT GEORGE ADLI ÜNLÜ YAZARIN SOYADI NEDİR?

• A-) Martin

• B-) Rowling

• C-) Wells

• D-) Tolkien

Cevap: C