Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakibi Hearts oldu. Başakşehirli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Hearts nerenin takımı? Hearts hangi ülkenin takımı? merak ediyor.

Hearts nerenin takımı? Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakibi Hearts oldu. Başakşehirli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Hearts nerenin takımı? Hearts hangi ülkenin takımı? merak ediyor. İşte detaylar...

HEARTS NERENİN TAKIMI?

Heart of Midlothian FC, 1874 yılında İskoçya'nın Edinburgh bölgesinde kurulmuş Scottish Premier League takımıdır.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralar sonrası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. B Grubu'na düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca oldu. H Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızıl Yıldız, Monaco ve Ferencváros ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle: