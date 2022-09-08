Hearts - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta? Hearts - Başakşehir maçı şifresiz mi, HD canlı izleme lin

Hearts - Başakşehir maçı ne zaman olacağı futbol severler tarafından araştırılmakta. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak olan Hearts - Başakşehir maçıyla devam ediyor. Hearts - Başakşehir'in karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Hearts - Başakşehir maçı hangi kanalda? Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta Hearts - Başakşehir maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hearts - Başakşehir arasında Tynecastle Stadı stadyumunda oynanacak mücadele 8 Eylül Perşembe günü TV 8,5 ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hearts - Başakşehir mücadele 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'de başlayacak.

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11'LER!

Hearts: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka



HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Hearts - Başakşehir arasında oynanacak olan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.