UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu maçında Hearts - Başakşehir karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 0-4'lük Başakşehir galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Hearts - Başakşehir maç özeti! Hearts - Başakşehir maç özeti izle (VİDEO)

Uefa Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu maçında Hearts - Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 0-4 sonuçla Başakşehir kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Hearts - Başakşehir maç özeti! Hearts - Başakşehir maç özeti izle (VİDEO)

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI GENİŞ ÖZETİ!