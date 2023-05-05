HDP, Yeşil Sol Parti mi VE HDP hangi partinin devamı soruları sıklıkla gündeme geliyor. 2023 seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar partiler hakkında araştırma yapıyor. Yeşil Sol Parti hangi partiler ve HDP, Yeşil Sol Parti mi merak ediliyor. Peki, HDP, Yeşil Sol Parti mi? HDP hangi partinin devamı? Yeşil Sol Parti hangi partiler?

2023 seçimlerinde halk 28. dönem milletvekili ve 13. cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gidecek. Partiler hakkında araştırma yapan vatandaşlar; HDP, Yeşil Sol Parti mi ve HDP hangi partinin devamı sorularını sıklıkla araştırıyor.Yeşil Sol Parti hangi partiler ve HDP hangi partinin devamı merak ediliyor. HDP, Yeşil Sol Parti mi? HDP hangi partinin devamı? Yeşil Sol Parti hangi partiler? Detaylar haberimizdedir…

HDP, YEŞİL SOL PARTİ Mİ?

Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Lider Masası' programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini belirterek "Bundan sonra parlamentoda nasıl bir yol izleyeceğimiz sık sık soruluyor. Kapatma davası var. Bu iktidarın bilinçli bir stratejisidir. Dava açıldığı zamanda bu değerlendirmeyi yaptık. Bu dava seçim dönemine sarkıtılır. Binde bir ihtimal bile olsa kapatma riskinin olduğu bir sürece biz kendimiz girmeyiz. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Tarihin en kritik seçimine giriyor. Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok. Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz" dedi.

HDP HANGİ PARTİNİN DEVAMI?

Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girecek olan HDP'nin sandık kurulundaki varlığı tartışma konusu oldu. MHP'nin konuyla ilgili başvurusunu inceleyen Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin sandık kurullarında temsilci hakkı bulunduramayacağına karar verdi. Yurt dışındaki sandık kurullarında ise HDP yerine MHP temsilcilerinin görev yapacağı belirtildi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuk olduğu programda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı. HDP'nin kapatılma ihtimali olduğunu belirten Sancar, "Yeşil Sol Parti hızla örgütlenmesini tamamladı. Seçime katılma için yeterliliğe sahibiz" ifadelerini kullandı.

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ya da resmî kısaltmasıyla Yeşil Sol Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın'dır. Parti, kendini yeşil siyaset üzerine kurulu ve "sol özgürlükçü" fikirleri ağırlıkla benimseyen bir siyasi parti olarak tanımlamaktadır. Simgesi bilge ağacı, güneş ve insan biçiminden oluşmaktadır.