HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini Anayasa Mahkemesi, 6 Ocak'ta karara bağlayacak ve HDP'ye Hazine yardımı kesilecek mi? Sorusu yanıt bulacak. Böylelikle akıllarda soru işareti haline gelen HDP'ye Hazine yardımı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Sorusu netlik kazanacak. Peki, HDP'ye Hazine yardımı kesilecek mi? HDP'ye Hazine yardımı yapılacak mı, yapılmayacak mı?

HDP'ye Hazine yardımı kesilecek mi? Sorusu, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebinin ardından akıllarda soru işareti bırakmıştı ve birçok kişi tarafından HDP'ye Hazine yardımı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Sorusu merak ediliyordu. Anayasa Mahkemesi, 6 Ocak'ta karara bağlayacak ve HDP'ye Hazine yardımı kesilecek mi? Sorusu açıklığa kavuşacak. Peki, HDP'ye Hazine yardımı kesilecek mi? HDP'ye Hazine yardımı yapılacak mı, yapılmayacak mı?

HDP'YE HAZİNE YARDIMI KESİLECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımının kesilmesi talebi ile ilgili görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Mahkeme, Başsavcılıktan hazine yardımının kesilmesi talebine dair yazılı açıklama istedi. AYM, Başsavcılığın talebini 6 Ocak'ta karara bağlayacak. Buna göre 6 Ocak tarihinde HDP'ye Hazine yardımı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Sorusu net bir yanıt bulacak.