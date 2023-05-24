Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından HDP ve Yeşil Sol Parti kimi destekleyecek merak konusu oldu. Peki, HDP ve Yeşil Sol Parti seçimlerde kimi destekleyecek? Yeşil Sol Parti kimi destekliyor? 2.tur HDP kimi destekleyecek? İşte detaylar...

HDP ve Yeşil Sol Parti'den yeni açıklama: Seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Özdağ'ın açıklamalarının ardından son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan Yeşil Sol Parti ve HDP'den yazılı açıklama geldi. HDP ve Yeşil Sol Parti'nin 2.turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Peki, HDP ve Yeşil Sol Parti seçimlerde kimi destekleyecek? Yeşil Sol Parti kimi destekliyor? 2.tur HDP kimi destekleyecek? Detaylar haberimizde...

HDP VE YEŞİL SOL PARTİ KİMİ DESTEKLEYECEK?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etmesinin ardından son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan Yeşil Sol Parti ve HDP'den yazılı açıklama geldi. Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı protokolün 4. maddesindeki kayyum uygulamasının devamına karşı çıkılan açıklamada, "Seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız" denildi.