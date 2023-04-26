HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuk olduğu programda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, HDP seçimlerde yok mu, neden yok, kapandı mı 2023? HDP'nin ismi mi değişti, hangi partiden seçimlere girecek? HDP'nin yeni adı nedir? merak etti. Peki, HDP seçimlere farklı partiden mi katılacak? İşte detaylar...

HDP seçimler listesinde neden yok? HDP'nin adı oy pusulasında niye yok? HDP seçimlere Yeşil Sol Parti olarak mı girecek? HDP seçimlerde neden yok? HDP'nin ismi mi değişti? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, HDP seçimlerde yok mu, neden yok, kapandı mı 2023? HDP'nin ismi mi değişti, hangi partiden seçimlere girecek? HDP'nin yeni adı nedir? Detaylar sizlerle...

HDP HANGİ PARTİDEN SEÇİMLERE GİRECEK? HDP 2023 SEÇİMLERDE OLMAYACAK MI?

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuk olduğu programda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı. HDP'nin kapatılma ihtimali olduğunu belirten Sancar, "Yeşil Sol Parti hızla örgütlenmesini tamamladı. Seçime katılma için yeterliliğe sahibiz" ifadelerini kullandı.

Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Lider Masası' programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini belirterek "Bundan sonra parlamentoda nasıl bir yol izleyeceğimiz sık sık soruluyor. Kapatma davası var. Bu iktidarın bilinçli bir stratejisidir. Dava açıldığı zamanda bu değerlendirmeyi yaptık. Bu dava seçim dönemine sarkıtılır. Binde bir ihtimal bile olsa kapatma riskinin olduğu bir sürece biz kendimiz girmeyiz. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Tarihin en kritik seçimine giriyor. Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok. Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz" dedi.

HDP KAPANDI MI, SEÇİMLERE FARKLI PARTİDEN Mİ GİRİYOR?

HDP, Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girecek.

HDP İSMİ Mİ DEĞİŞTİ?

Hayır partinin ismi değişmedi. HDP 2023 seçimlerine Yeşil Sol Parti olarak girecek.

YEŞİL SOL PARTİ NE ZAMAN KURULDU?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ya da resmî kısaltmasıyla Yeşil Sol Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın'dır. Parti, kendini yeşil siyaset üzerine kurulu ve "sol özgürlükçü" fikirleri ağırlıkla benimseyen bir siyasi parti olarak tanımlamaktadır. Simgesi bilge ağacı, güneş ve insan biçiminden oluşmaktadır.