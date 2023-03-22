HDP seçime girmiyor mu? HDP seçime girecek mi, girmeyecek mi? HDP neden seçime girmiyor?

HDP seçime girmeyecek mi? HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar HDP'nin seçime girip girmeyeceği konusunda açıklama bulundu. Peki, HDP seçime girmiyor mu? HDP neden seçime girmiyor? HDP seçime girecek mi, girmeyecek mi? İşte, HDP seçimlerde olmayacak mı? Detaylar...

HDP SEÇİME GİRMEYECEK Mİ?

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuk olduğu programda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı. Sancar, "Yeşil Sol Parti hızla örgütlenmesini tamamladı. Seçime katılma için yeterliliğe sahibiz" ifadelerini kullandı.

"YEŞİL SOL PARTİ İLE SEÇİME GİRECEĞİZ"

Bu açıklamanın yankıları sürerken Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Lider Masası' programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini belirterek "Bundan sonra parlamentoda nasıl bir yol izleyeceğimiz sık sık soruluyor. Kapatma davası var. Bu iktidarın bilinçli bir stratejisidir. Dava açıldığı zamanda bu değerlendirmeyi yaptık. Bu dava seçim dönemine sarkıtılır. Binde bir ihtimal bile olsa kapatma riskinin olduğu bir sürece biz kendimiz girmeyiz. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Tarihin en kritik seçimine giriyor. Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok. Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz" dedi.

ADAY ÇIKARMAMA KARARI

Mithat Sancar, HDP'nin ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararına ilişkin ise "Tam da şubat sonunda adayımızı açıklayacaktık ama 6 Şubat'ta içimizi yakan deprem yaşandı. Biz bölgeye gittik. Döndük ve cumhurbaşkanı adayını gözden geçirmemiz gerektiğini düşündük. Bu iktidar bu ülkeyi harabeye çevirdi. Hukuku ayaklar altına aldı. Çok boyutlu krizler var. Bu deprem ülkemize ve insanlarımıza çok bedel ödetti. Biz bu iktidardan kurtulmak şart diyerek bu aday çıkartma kararını yeniden değerlendirdik" ifadelerini kullandı.