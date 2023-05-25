28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala yapılan açıklamaların ardından HDP oy oranı 2023 ne kadar? Sorusu gündeme geldi. HDP oy oranı 2023 araştırması, seçimin detayları merak eden vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Peki, HDP oy oranı 2023 ne kadar? HDP – YSP 2023 seçimlerinde ne kadar oy aldı, oy oranı ne?

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Türkiye 28 Mayıs 'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, HDP – YSP tarafından gerçekleştirilen açıklamaların ardından HDP oy oranı 2023 ne kadar? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatıldı. HDP – YSP 2023 seçimlerinde hangi adayı desteklediğini açıklaması ile birçok detay araştırılıyor. Peki, HDP oy oranı 2023 ne kadar? HDP – YSP 2023 seçimlerinde ne kadar oy aldı, oy oranı ne?

HDP OY ORANI 2023 NE KADAR?

Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti toplamda 61 milletvekili çıkartmıştır. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.

HDP - YSP OY ORANI VE 2023 DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ