14 Mayıs seçimlerinde istediği sonuçları alamayan HDP'de yeni eş genel başkanları belirlendi. HDP tabanından yükselen "değişim" çağrısı ardından eski eş başkanlar tepki toplamıştı. Buna göre mevcut MYK üyesi Sultan Özcan ve Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi MYK üyesi Cahit Kırkazak'ın eş genel başkan olması kararlaştırıldı. Peki, HDP'nin yeni eş başkanı Sultan Özcan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar…

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Pazar günü olağanüstü kongre ile yeni ve sembolik bir yönetim belirleyecek. 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'te istediği çoğunluğu oluşturamayan HDP seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı altında girmiş ve 5.744.004 oy almıştı. Seçimden sonra ittifak üyelerinin kendi gruplarına geçmesiyle HDP/ Yeşil Sol Parti'de milletvekili koltuğu sayısı düşmüştü. Peki, HDP'nin yeni eş başkanı Sultan Özcan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi? Detaylar haberimizdedir…

HDP'NİN YENİ EŞ BAŞKANI SULTAN ÖZCAN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Sultan Özcan, 1965 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Ailesiyle birlikte Adana'ya giden Özcan, 1985 yılında Çukurova Üniversitesinde devlet memuru olarak çalışmaya başladı.

12 yıllık memuriyet hayatından sonra özel sektörde çeşitli alanlarda çalıştı. Özcan, çeşitli sendika ve dernek yönetimlerinde bulundu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri HDP 25. Dönem Milletvekili Adayı olmuştu.