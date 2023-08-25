14 Mayıs seçimlerinde istediği sonuçları alamayan HDP'de yeni eş genel başkanları belirlendi. HDP tabanından yükselen "değişim" çağrısı ardından eski eş başkanlar tepki toplamıştı. Buna göre mevcut MYK üyesi Sultan Özcan ve Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi MYK üyesi Cahit Kırkazak'ın eş genel başkan olması kararlaştırıldı. Peki, HDP'nin yeni eş başkanı Cahit Kırkazak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar…

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Pazar günü olağanüstü kongre ile yeni ve sembolik bir yönetim belirleyecek. 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'te istediği çoğunluğu oluşturamayan HDP seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı altında girmiş ve 5.744.004 oy almıştı. Seçimden sonra ittifak üyelerinin kendi gruplarına geçmesiyle HDP/Yeşil Sol Parti'de milletvekili koltuğu sayısı düşmüştü. Peki, HDP'nin yeni eş başkanı Cahit Kırkazak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi?Detaylar haberimizdedir…

HDP'NİN YENİ EŞ BAŞKANI CAHİT KIRKAZAK KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Cahit Kırkazak, 1979 Diyarbakır Silvan doğumlu. Ankara Üniversitesi adalet Meslek Yüksek Okulunu, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni son olarak da Anadolu Üniversitesini Sosyoloji Fakültesi'ni tamamladı.

Kırkaza, 1998 yılında Memuriyet hayatına başladı. 2018 Genel Seçimleri'nde HDP Bursa 2.Bölge Milletvekili Adayı olmuştu. Şuan Yeşil Sol Parti MYK üyesi. Kırkazak, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatıdır.



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