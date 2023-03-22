Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor. Merak edilenler arasında ise HDP'nin kapatma davası ne oldu? HDP'nin kapatma davası ertelendi mi, son durum ne? HDP'nin kapatma davası ne zaman? soruları yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili 11 Nisan'da yapılacak olan sözlü savunmanın kararını verdi. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen konu ile ilgili merak edilenler var. Vatandaşlar aram motorlarında HDP'nin kapatma davası ne oldu? HDP'nin kapatma davası ertelendi mi, son durum ne? HDP'nin kapatma davası ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

HDP KAPATMA DAVASI NE OLDU?

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili 11 Nisan'da yapılacak olan sözlü savunmanın seçim sonrası yapılmasına ilişkin talebini oybirliğiyle reddetti. HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir hamle yapmış, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Talebi değerlendiren Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasının seçim sonrası yapılmasına ilişkin talebini oybirliğiyle reddetti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.