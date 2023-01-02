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HDP'nin kaç milletvekili var? HDP milletvekili sayısı!

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HDP'nin kaç milletvekili var? HDP milletvekili sayısı!

TBMM'de grubu bulunan partilerden HDP'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, HDP'nin kaç milletvekili var? HDP milletvekili sayısı! İşte, HDP'nin meclisteki milletvekili sayısı!

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HDP MİLLETVEKİLİ SAYISI

HDP'nin milletvekili sayısı 56'dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.

Diğer partilerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili
  • İYİ Parti: 37 milletvekili
  • Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
  • Demokrat Parti: 2 milletvekili
  • Memleket Partisi: 2 milletvekili
  • Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
  • Saadet Partisi: 1 milletvekili
  • Yenilik Partisi: 1 milletvekili
  • Zafer Partisi: 1 milletvekili
  • Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili

HDP'nin kaç milletvekili var? HDP milletvekili sayısı!

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