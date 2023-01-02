HDP'nin kaç milletvekili var? HDP milletvekili sayısı!
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TBMM'de grubu bulunan partilerden HDP'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, HDP'nin kaç milletvekili var? HDP milletvekili sayısı! İşte, HDP'nin meclisteki milletvekili sayısı!
CHP milletvekili sayısı! TBMM'de grubu bulunan partilerden HDP'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, HDP'nin kaç milletvekili var? HDP milletvekili sayısı! İşte, HDP'ninmeclisteki milletvekili sayısı haberimizde...
HDP MİLLETVEKİLİ SAYISI
HDP'nin milletvekili sayısı 56'dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.
Diğer partilerin milletvekili sayıları şu şekildedir:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili
- Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili
- Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili
- İYİ Parti: 37 milletvekili
- Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
- Demokrat Parti: 2 milletvekili
- Memleket Partisi: 2 milletvekili
- Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
- Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
- Saadet Partisi: 1 milletvekili
- Yenilik Partisi: 1 milletvekili
- Zafer Partisi: 1 milletvekili
- Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili