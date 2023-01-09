HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? HDP adayı adayı açıklandı mı, belli oldu mu? HDP CB adayı kim olacak?

HDP'nin adayı kim merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık aylar kalırken bir yandan 6'lı masanın çıkaracağı aday bir yandan da HDP'nin adaylık konusunda yaklaşımı merak konusuydu. Peki, HDP cumhurbaşkanı adayı kim? HDP adayı adayı açıklandı mı, belli oldu mu? HDP CB adayı kim olacak?

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık aylar kalırken bir yandan 6'lı masanın çıkaracağı aday bir yandan da HDP'nin adaylık konusunda yaklaşımı merak konusuydu. Peki, HDP cumhurbaşkanı adayı kim? HDP adayı adayı açıklandı mı, belli oldu mu? HDP CB adayı kim olacak? İşte detaylar...

HDP CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars İl Örgütü 4'üncü Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklıkları olmadığını söyleyen Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek" dedi.

"KİM OLDUĞUNU EN YAKIN ZAMANDA PAYLAŞACAĞIZ"

Buldan'ın açıklamaları şöyle: "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek.

"NE CUMHUR İTTİFAKI NE DE MİLLET İTTİFAKI İLE ORTAKLIĞIMIZ YOK"

Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir"