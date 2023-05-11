14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise HDP neden seçimde yok? HDP seçime girmedi mi soruları yer alıyor. Peki, HDP neden seçimde yok? HDP seçime girmedi mi? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken siyasi liderlerin söylemleri sonrası gündem olan konuları araştırdı. Vatandaşlar arama motorlarında HDP neden seçimde yok? HDP seçime girmedi mi? ne demek sorularına yanıt aradı. HDP neden seçimde yok? HDP seçime girmedi mi?

HDP NEDEN SEÇİMDE YOK?





Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girme kararı alan HDP yönetimi, adaylık için kriterleri de belirledi. Buna göre Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, mevcut görevlerinden ve partilerinden ayrılmadan Yeşil Sol Parti listelerinden aday olacaklar