HDP meclise ne zaman girdi ve HDP kaç milletvekili ile meclise girdi merak ediliyor. HDP son seçimde yüzde kaç oy aldı ve HDP meclise ne zaman girdi gündeme geliyor. Peki, HDP meclise ne zaman girdi? HDP kaç milletvekili ile meclise girdi? HDP son seçimde yüzde kaç oy aldı?

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 2. tur açıklaması geldi. Ardından, HDP meclise ne zaman girdi ve HDP kaç milletvekili ile meclise girdi merak ediliyor. HDP son seçimde yüzde kaç oy aldı ve HDP meclise ne zaman girdi sorularına yanıt aranıyor. HDP meclise ne zaman girdi? HDP kaç milletvekili ile meclise girdi? HDP son seçimde yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

HDP MECLİSE NE ZAMAN GİRDİ?

Halkların Demokratik Partisi, 15 Ekim 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HDP" şeklindedir. Simgesi gövde bölümü iki adet elden oluşan ağaç tasviridir. TBMM'de 56 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dır.

HDP KAÇ MİLLETVEKİLİ İLE MECLİSE GİRDİ?

Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde HDP, Yeşil Sol Parti ile seçimlere girdi. Yeşil Sol Parti, toplamda 61 milletvekili çıkartmıştır. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.

ADANA

1- Tulay Hatımoğulları Oruç

AĞRI

1- Sırrı Sakık

2- Nejla Demir

3- Heval Bozdağ

ANTALYA

1- Hakkı Saruhan Oluç

BATMAN

1- Keskin Bayındır

2- Zeynep Oduncu

3- Mehmet Rüştü Tiryaki

4- Nurten Ertuğrul

BİNGÖL

1- Ömer Faruk Hülakü

BİTLİS

1- Hüseyin Olan

2- Semra Çağlar Gökalp

DİYARBAKIR

1- Berdan Öztürk

2- Halide Türkoğlu

3- Osman Cengiz Çandar

4- Adalet Kaya

5- Serhat Eren

6- Sevilay Çelenk Özen

7- Mehmet Kamaç

8- Ceylan Akça Cupolo

ERZURUM

1- Meral Danış Beştaş

GAZİANTEP

1- Sevda Karaca Demir

HAKKARİ

1- Vezir Coşkun Parlak

2- Öznur Bartin

3- Onur Düşünmez

IĞDIR

1- Yılmaz Hun

İSTANBUL

1- Sırrı Süreyya Önder

2- Cengiz Çiçek

3- Çiğdem Kılıçgün Uçar

4- Keziban Konukcu Kok

5- Özgül Saki

6- İskender Bayhan

7- Çiçek Otlu

İZMİR

1- Burcugül Çubuk

2- İbrahim Akın

KARS

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

KOCAELİ

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

MARDİN

1- Salihe Aydeniz

2- Kamuran Tanhan

3- Beritan Güneş Altın

4- George Aslan

MERSİN

1- Ali Bozan

2- Perihan Koca

MUŞ

1- Sezai Temelli

2- Sümeyye Boz

SİİRT

1- Tuncer Bakırhan

2- Sabahat Erdoğan Sarıtaş

ŞANLIURFA

1- Mithat Sancar

2- Ömer Öcalan

3- Dilan Kunt Ayan

4- Ferit Şenyaşar

ŞIRNAK

1- Nevroz Uysal Aslan

2- Mehmet Zeki İrmez

3- Ayşegül Doğan Dağlı

TUNCELİ

1- Ayten Kordu

VAN

1- Pervin Buldan

2- Zülküf Uçar

3- Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

4- Sinan Çiftyürek

5- Gülderen Varli

6- Mahmut Dindar