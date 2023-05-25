HDP meclise ne zaman girdi? HDP kaç milletvekili ile meclise girdi? HDP son seçimde yüzde kaç oy aldı?
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 2. tur açıklaması geldi. Ardından, HDP meclise ne zaman girdi ve HDP kaç milletvekili ile meclise girdi merak ediliyor. HDP son seçimde yüzde kaç oy aldı ve HDP meclise ne zaman girdi sorularına yanıt aranıyor. HDP meclise ne zaman girdi? HDP kaç milletvekili ile meclise girdi? HDP son seçimde yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Halkların Demokratik Partisi, 15 Ekim 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HDP" şeklindedir. Simgesi gövde bölümü iki adet elden oluşan ağaç tasviridir. TBMM'de 56 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dır.
Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde HDP, Yeşil Sol Parti ile seçimlere girdi. Yeşil Sol Parti, toplamda 61 milletvekili çıkartmıştır. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.
ADANA
1- Tulay Hatımoğulları Oruç
AĞRI
1- Sırrı Sakık
2- Nejla Demir
3- Heval Bozdağ
ANTALYA
1- Hakkı Saruhan Oluç
BATMAN
1- Keskin Bayındır
2- Zeynep Oduncu
3- Mehmet Rüştü Tiryaki
4- Nurten Ertuğrul
BİNGÖL
1- Ömer Faruk Hülakü
BİTLİS
1- Hüseyin Olan
2- Semra Çağlar Gökalp
DİYARBAKIR
1- Berdan Öztürk
2- Halide Türkoğlu
3- Osman Cengiz Çandar
4- Adalet Kaya
5- Serhat Eren
6- Sevilay Çelenk Özen
7- Mehmet Kamaç
8- Ceylan Akça Cupolo
ERZURUM
1- Meral Danış Beştaş
GAZİANTEP
1- Sevda Karaca Demir
HAKKARİ
1- Vezir Coşkun Parlak
2- Öznur Bartin
3- Onur Düşünmez
IĞDIR
1- Yılmaz Hun
İSTANBUL
1- Sırrı Süreyya Önder
2- Cengiz Çiçek
3- Çiğdem Kılıçgün Uçar
4- Keziban Konukcu Kok
5- Özgül Saki
6- İskender Bayhan
7- Çiçek Otlu
İZMİR
1- Burcugül Çubuk
2- İbrahim Akın
KARS
1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit
KOCAELİ
1- Ömer Faruk Gergerlioğlu
MARDİN
1- Salihe Aydeniz
2- Kamuran Tanhan
3- Beritan Güneş Altın
4- George Aslan
MERSİN
1- Ali Bozan
2- Perihan Koca
MUŞ
1- Sezai Temelli
2- Sümeyye Boz
SİİRT
1- Tuncer Bakırhan
2- Sabahat Erdoğan Sarıtaş
ŞANLIURFA
1- Mithat Sancar
2- Ömer Öcalan
3- Dilan Kunt Ayan
4- Ferit Şenyaşar
ŞIRNAK
1- Nevroz Uysal Aslan
2- Mehmet Zeki İrmez
3- Ayşegül Doğan Dağlı
TUNCELİ
1- Ayten Kordu
VAN
1- Pervin Buldan
2- Zülküf Uçar
3- Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
4- Sinan Çiftyürek
5- Gülderen Varli
6- Mahmut Dindar