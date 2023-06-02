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HDP Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı mı? HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'nı okudu mu, okumadı mı?

HDP Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı mı? HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'nı okudu mu, okumadı mı?

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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. Peki, HDP Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı mı? HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'nı okudu mu, okumadı mı?

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Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Peki, HDP Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı mı? HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'nı okudu mu, okumadı mı?

HDP MECLİS AÇILIŞINDA İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADI MI?

Saat 14.00'te birleşimi başlatan Bahçeli, ilk yemini etti. Açılış konuşmasının ardından vekiller tek tek kürsüye çıkarak yemin etmeye başladı. Öte yandan TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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