Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi adaya destek vereceği merakla bekleniyordu. HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenlediği basın açıklamasında desteklediği ismi duyurdu. Peki, HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor? HDP Erdoğan'ı mı destekliyor? HDP hangi partiyi destekliyor? HDP hangi ittifakı destekleyecek?

Ümit Özdağ'a canlı yayında soruldu: Seçimi Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?

HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor? sorusu merak ediliyor. 28 Mayıs seçimine kısa süre kalmasıyla beraber partilerin hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediği merak ediliyor. HDP ve YSP eş genel başkanlarının yaptığı açıklamanın ardından HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor? HDP hangi partiyi destekliyor? HDP hangi ittifakı destekleyecek? soruları aratıldı.

HDP KİMİ DESTEKLİYOR?

HDP, ikinci tura ilişkin seçim kararını duyurdu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugünkü sistem karşısında birleşen milyonlarca oy, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refah talebi içindir. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği, özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir" dedi.