28 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar hangi ittifakın destek alacağını merak ediyor. Merak edilenler arasında ise HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Yeşil Sol Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar..

2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yaptı. Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise HDP ile Yeşil Sol Parti'nin kimi destekleyeceği merak edildi.

HDP KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK Mİ?

Yeşil Sol Parti, konu ile ilişkin sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız."

ÜMİT ÖZDAĞ SEÇİMDE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek için saat 10.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ yaklaşık 50 dakika görüştü. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu "Bir metin hazırlandı. O metni paylaşacağız. Türkiye'nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız" dedi.

"13 MİLYON SIĞINMACI İLE EKONOMİ DOĞRU ÇİZGİYE OTURTULMAZ"

Özdağ ise "Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasıdır. 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan, yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. 11 milyar dolar harcayarak fakirlikten kurtulamayız, kiraların yükselişini engelleyemeyiz, sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İLE FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatandaşlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik. "