Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi adaya destek vereceği merakla bekleniyordu. HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak. Arama motorlarında HDP kararı ne zaman açıklayacak? HDP seçimde kime oy verecek? Son dakika! HDP açıklama yaptı mı? araması yapıldı.

HDP kararı ne zaman açıklayacak? sorusu araştırılıyor. 8 Mayıs seçimine kısa süre kalmasıyla beraber partilerin hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediği merak ediliyor. HDP ve YSP eş genel başkanlarının yapacağı açıklama bekleniyor. HDP kararı ne zaman açıklayacak? HDP seçimde kime oy verecek? Son dakika! HDP açıklama yaptı mı?

HDP KARARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi adaya destek vereceği merakla bekleniyordu. Oğan, yaptığı basın toplantısında desteğinin Erdoğan'a olduğunu açıkladı. Ardından dün de Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. Bu durum ise Millet İttifakı'na dışarıdan destek veren HDP ve Yeşil Sol Parti'yi rahatsız etti.

HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakat metniyle ilgili HDP'den yapılan açıklamada "Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasbeden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyum uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur" ifadelerine yer verildi.