Seçim öncesi adı sık sık hazine blokesiyle gündeme gelen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) hazine yardımına bloke konulması davasında AYM'den karar geldi. Seçmenler ise merak ediyor HDP hazine yardımı kararı çıktı mı? HDP hazineden ne kadar yardım alacak? Anayasa Mahkemesi HDP hazine yardımı kararı ne oldu?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisine (HDP) ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti. Vatandaşlar ise soruyor HDP hazine yardımı kararı çıktı mı? HDP hazineden ne kadar yardım alacak? Anayasa Mahkemesi HDP hazine yardımı kararı ne oldu? İşte detaylar…

HDP HAZİNE YARDIMI KARARI ÇIKTI MI?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisine (HDP) ödenen 400 milyon 228 bin liralık seçim Hazine yardımına bloke konulmasını talebini karara bağladı. AYM, Yargıtay'ın talebini kabul etmedi.

HDP HAZİNEDEN NE KADAR YARDIM ALACAK?

Hazineden ödenen 400 milyon 228 bin TL'lik yardım sonrası HDP, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmadı. Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen cevapla kesinleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılık; söz konusu 400 milyon 228 bin TL'lik yardımının harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, hazineye aktarılmasını istedi.

ANAYASA MAHKEMESİ HDP HAZİNE YARDIMI KARARI NE OLDU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti. Öte yandan, HDP'nin kapatılması talepli davada sona da yaklaşıldı. Anayasa Mahkemesi raportörünün, davanın esasına ilişkin raporunun hazırlamasının ardından Yüksek Mahkeme, kapatma talebini nihai olarak karara bağlayacak.